Nath Campos afirma que no ha cobrado por entrevistas tras caso de abuso sexual

Nath Campos rompió el silencio respecto a los señalamientos de un programa de televisión que aseguró que la youtuber y su agencia de relaciones públicas cobraban por ofrecer entrevistas, luego de que acusara de abuso sexual a Rix.

La influencer apuntó en sus historias de Instagram que en ningún momento ha pedido dinero por ofrecer entrevistas.

Nath Campos Instagram

“Estoy aquí, una vez más con ustedes, para aclarar algo que creí que no iba a tener que aclarar porque genuinamente pensé que era un chisme absurdo y sin importancia; sólo que ya empecé a ver a gente asegurar cosas sobre esto y que se estaba comentando en distintos lugares, varias personas me lo han mandado”, escribió.

“Siguen saliendo chismes acerca de esta situación. Yo entiendo que la gente tenga curiosidad, yo entiendo que la gente esté alrededor de este tema, pero estos chismes de que estoy lucrando con esto me parecen absurdos”, dijo agregó Campos.

Asimismo, Nath Campos aclaró que el video de YouTube en el cual relata su caso de abuso sexual no fue monetizado.

“No moneticé el video, no cobré absolutamente nada de eso, no moneticé con nada de esta situación. Jamás pedí dinero o mi agencia jamás pidió dinero para que yo diera entrevistas. Di entrevistas en algunos lugares en donde creímos que el tema se iba a manejar de una manera informativa”, mencionó.

Finalmente, reveló que no ha querido dar más entrevistas ya que las que ha dado al respecto resultaron amarillistas.

Nath Campos Instagram

“Tuve un par de percances con un par de programas de este estilo que no supieron cómo manejar el tema, o que sólo están viéndolo del lado del show, del espectáculo, del morbo, y la neta es que yo no me voy a exponer emocionalmente a esa situación, ni psicológicamente”, lamentó.

Nath Campos prepara serie

A finales de abril se podrá ver gratuitamente en YouTube la serie web “PTM”, en la cual participa Nath Campos y que retrata la tragicomedia que es la vida de los millenials, una generación que “creció en los brazos del internet, las expectativas de Hollywood, y con papás que no fueron a terapia”, señala la descripción del proyecto.

Se trata de un proyecto orquestado por el youtuber JEZZINI, en el cual además participan Christopher Aguilasocho, María Paula Aguilera y Mariana Balsa.