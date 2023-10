Nicky Jam anuncia su retiro de la música y que dará una gira mundial del adiós

El cantante Nicky Jam desató la depresión entre todos sus fans, pues dio a conocer que se va a retirar de la música, pero que antes de ello va a ofrecer su última gira mundial para así darle a todos el último adiós.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Nicky Jam compartió un emotivo video en el cual muestra algunas imágenes de su serie biográfica de Netflix en 2018 "Nicky Jam: El ganador", encuentros que tuvo con sus fans, su participación en "Rápidos y Furiosos" e incluso sus problemas con las drogas y la depresión.

“Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando”, señaló el cantante de reguetón en el video.

Junto al video, Nicki Jam dio a conocer la noticia que le ha sacado cientos de lágrimas a sus fans y con el que anunció el final de su carrera: "Mi gente, pronto me retiro pero este es mi legado Motivación y Superación…".

"No! Todos los grandes se despiden", "Me motivas a no rendirme, eres un ejemplo de superación", "Gracias por tanto, leyenda", “Y el anuncio jamás esperado llego. Solo espero que te sientas completo en todos los sentidos, nos diste un mimo al corazón con tu carisma, tu talento y sencillez. Un GRACIAS GIGANTE Nick”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans en el video.

Asimismo, Nicky Jam agregó que se despedirá apropiadamente de todos sus fans mediante una serie de conciertos que afirman sus seguidores que será épica: “coming soon Mi última Gira Global y mi Último Álbum. Los Amo”.

Lamentablemente, Nicki Jam no dio a conocer la fecha exacta del inicio de su gira del adiós, ni los países que visitará.