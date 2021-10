Octavio Ocaña: Así despidieron al actor de "Vecinos" sus familiares y amigos

Entre fotografías y coronas de flores enviadas por familiares y amigos, así como de actores que compartieron pantalla con Octavio Ocaña, este sábado se despidieron del intérprete de "Benito Rivers", personaje de la serie Vecinos.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Octavio Ocaña falleció por un disparo en la cabeza; mientras que el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli señaló que el actor y comediante falleció en un hospital.

La muerte del actor tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento, quienes a través de redes sociales expresaron sus condolencias a la familia Ocaña, así como a su prometida, y dieron el último adiós a quien también participó en La Familia P. Luche.

Mientras que sus más cercanos, como familiares y amigos, se reunieron en una funeraria del Estado de México para velar a Octavio Ocaña.

La familia Pérez Ocaña informó por redes sociales que el último adiós a Octavio Ocaña se realizaría en Gayosso Santa Mónica y agradecieron a los fans del actor por los mensajes y muestras de cariño. "Siempre vivirá en nuestros corazones", se lee en el comunicado.

A la funeraria, ubicada en Tlalnepantla, acudieron amigos y familiares, entre ellos, sus padres, Octavio Pérez y Lucía Ocaña, así como Nerea Godínez, quien desde junio era la prometida del actor.

Según se observa en un video de escasos segundos difundido por Suelta la Sopa, el lugar se llenó de arreglos florales y coronas fúnebres. Mientras que el ataúd fue cubierto con fotografías de Octavio Ocaña en su paso por distintas edades.

En un encuentro con los medios de comunicación, el padre de Octavio Ocaña informó que los restos de su hijo serán trasladados a Tabasco, donde nació.

Aunque el encuentro en Gayosso Santa Mónica fue privado, la actriz Bárbara Torres llegó a las instalaciones de la funeraria y, pese a que no se dirigió a la prensa, en redes sociales escribió:

"No lo puedo creer. Desde los tres años vi como un joven trabajó y ahora no está. No hay palabras, @octavioocaa Dios te lleve a su gloria. Conozco a toda la familia desde que llegue a Mexico… mis oraciones van por ustedes. ¡Que dolor en el corazón!"