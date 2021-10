Olivier Rousteing, diseñador de Balmain, revela devastadora FOTO con el cuerpo todo quemado

El diseñador de modas Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, reveló en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con el cuerpo completamente quemado, luego de sufrir un accidente.

En su post, Olivier Rousteing contó que hace un año sufrió devastadoras quemaduras debido a que su chimenea explotó.

El diseñador afirmó que se escondió por vergüenza, pues dijo que en el mundo de la moda “reina la obsesión por la perfección".

"Ahora me siento preparado para compartir esto. Lo he escondido demasiado tiempo. Hace exactamente un año, la chimenea de mi casa explotó. Me desperté a la mañana siguiente en el hospital de Saint-Louis de París", contó el diseñador.

“He hecho de todo para esconder esta historia al máximo de gente posible, intentando guardar el secreto con mis equipos y mis amigos durante demasiado tiempo. Para ser sincero, no sé verdaderamente porqué tenía tanta vergüenza, quizá esta obsesión por la perfección por la que se conoce a la moda, y por mis propias inseguridades", añadió Olivier Rousteing.

El diseñador afirmó que ya está curado y que "renació". Asimismo, contó que "escondió las cicatrices con mascarillas, suéteres de cuello alto, mangas largas e incluso anillos en todos los dedos en las numerosas entrevistas y sesiones de fotos".

"Me di cuenta de que el poder de las redes sociales era revelar únicamente lo que queremos mostrar. Permitirnos crear nuestro propio relato, evitando aquello que no queremos ver o mostrar: ese es nuestro nuevo mundo", remarcó Olivier Rousteing.