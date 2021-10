Pepe Aguilar felicita a Ángela Aguilar por sus 18 años: “Eres una mujercita hecha y derecha”

Todo México está de fiesta, pues la popular Ángela Aguilar acaba de cumplir 18 años, motivo por el cual su padre, Pepe Aguilar, no dudó ni un segundo en felicitar emotivamente a su hija por su natalicio.

A través de su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar le dedicó un largo y emotivo mensaje a Ángela Aguilar, el cual acompañó de una foto en la que se abrazan y en el que dejó claro que está 100 por ciento orgulloso de su hija.

“Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quién eres y cómo has llegado a eso”, inició Pepe Aguilar en su mensaje.

El padre de Ángela Aguilar le dijo a su hija que ha sido un lujo para él guiarla en su carrera y aprender de ella.

“Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional. Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien”, añadió el cantante.

Pepe Aguilar afirmó que es un honor ser el padre de Ángela Aguilar y remarcó que “eres ya toda una mujercita hecha y derecha… y apenas estamos comenzando”.

Finalmente, Pepe Aguilar le dijo a Ángela Aguilar que “ya estás ruca” y que la mejor manera de celebrar su cumpleaños es trabajando; “#YaPuedesVotarYAportarPalGasto”, concluyó el artista.

