Oscar 2022: Estas son todas las películas nominadas que puedes ver en Netflix

El stresming cada vez va ganando más terreno en los premios Oscar 2022 y es que este año hubo nominadas producciones de Netflix, HBO, Apple TV y Disney+.

Algunas de las cintas nominadas a Mejor Películas se pueden ver en Netflix, tal es el caso de la favorita The power of the dog, así como otras cintas como Tick, tick… boom, en la que Andrew Garfield ha sido ovacionado por su actuación.

Asimismo está nominada Don’t look up, una película que reunió a grandes celebridades del cine como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet, entre otros.

A continuación te presentamos la lista de películas nominadas al Oscar 2022 y que puedes ver en Netflix.

The power of the dog – El poder del perro

The power of the dog es la favorita para ganar el premio a Mejor Película y Mejor Director. La cinta está protagonizada por Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons. Es una historia de western en la que Phil (Benedict) y su hermano George pertenecen a una familia de alta sociedad, sin embargo, George contrae matrimonio con una mujer que Phil no aprueba, porque la considera una cazafortunas y cree que el hijo de ella es gay.

La historia cambia cuando Phil se hace íntimo amigo del hijo de su cuñada, tienen una relación estrecha, lo enseña a montar y los incluye en todas las actividades que se hacen en un rancho, pero el chico llamado Peter trae un as bajo la manga para cobrar venganza contra Phil.

The lost daughter – La hija perdida

La cinta está nominada en los Oscar 2022 como Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Guion Adaptado. El filme es protagonizado por Olivia Colman, y cuenta la historia de una mujer llamada Leda, quien se va de vacaciones a la playa para intentar relajarse y escapar de todo, pero termina pasando lo contrario y se ve obligada a enfrentar y revivir los momentos más oscuros y dolorosos de su pasado.

Tick, tick… boom

Esta película es protagonizada por Andrew Garfield, el histrión está nominado como Mejor Actor en los Oscar 2022 por esta interpretación. La cinta se basa en una obra del mismo nombre y cuenta la historia de un compositor de teatro que, mientras está a punto de cumplir 30, debe lidiar con el amor, la amistad y las presiones de ser un artista en una de las ciudades más competitivas y del mundo: Nueva York.

The Hand of God – Fue la mano de Dios

The hand of god compite en los Oscar 2022 como Mejor Película Internacional. La historia se sitúa en la Italia de los años 80 y narra la historia de un niño que crece en Nápoles y aborda temas como el destino, la familia, los deportes, el cine, el amor y la pérdida.

The Mitchells vs. the Machines – Los Mitchells vs las máquinas

Esta cinta está nominada en los Oscar 2022 como Mejor Película Animada, narra la historia de una familia, los Mitchells, que queda atrapada en medio de la revolución de las máquinas. Así que ellos intentan salvar a la humanidad e ir al origen del problema para impedir que las máquinas expulsen a los humanos de la Tierra.

Parallel Mothers – Madres Paralelas

Madres Paralelas tiene dos nominaciones en los Oscar 2022 como Mejor Banda Sonora y Mejor Actriz con Penélope Cruz.

Es una película de Pedro Almodóvar y es la historia de dos mujeres, Janis y Ana, que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica.

La otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean como sonámbulas por el pasillo del hospital.

Don’t look up – No mires arriba

Don´t look up es una cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet. Narra la historia de unos científicos que descubren que un meteorito gigante se va a impactar con la Tierra y si no lo desvían puede ser devastador para la humanidad.

Los científicos recurren al gobierno de Estados Unidos, pero no les creen, hasta que la presidenta (Meryl Streep) comienza a usar lo del meteorito como parte de su campaña política, pues busca reelegirse en el cargo.