Oscar 2023: "Pinocho" de Guillermo del Toro es nominada a Mejor Película Animada

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue nominado en los premios Oscar 2023 por su aclamada película “Pinocho”.

Guillermo del Toro compite en la categoría de Mejor Película Animada. Sus contrincantes son: Marcel The shell with shoes on; El Gato con botas: el último deseo; El monstruo del mar y Red

Mejor Película Animada por Pinocho

La película de “Pinocho” fue la favorita en otras entregas de premios, por ejemplo, en los Globos de Oro se llevó la estatuilla a Mejor Película Animada, obtuvo el premio en la misma categoría, pero en los Critics Choice Awards.

En los Barfa logró tres nominaciones como Mejor película de animación, Mejor banda sonora, a cargo de Alexandre Desplat, y Mejor diseño de producción, encabezado por Curt Enderle y Guy Davis.

Guillermo del Toro se llevó un Oscar fue en 2017, cuando obtuvo dos estatuillas por su cinta “La forma del agua”, en las categorías de mejor Película y mejor director.

En 2006 obtuvo la nominación a Mejor película extranjera por “El laberinto del fauno” y en 2021 estuvo nominado en la categoría de Mejor Película por la cinta El Callejón de las almas perdidas.