Padre de Octavio Ocaña revela que siempre anda armado: 'si me van a matar, les va a costar'

La devastadora muerte de Octavio Ocaña le sigue pesando a los fans del actor y especialmente a sus familiares, quienes, desde el trágico hecho por el cual el ex policía Leopoldo Azuara pasará más de 20 años tras las rejas, han tenido que cambiar por completo su estilo de vida.

Y uno de los más afectados fue el padre del actor, Octavio Pérez, quien confesó que desde el homicidio de su hijo siempre anda cargando “cuete”, “fierro” o pistola, pues así estará preparado para darle pelea a quien quera que intente acabar con su vida.

En entrevista con Telediario, el papá de Octavio Ocaña señaló que las fechas decembrinas han sido duras y frías sin la presencia d su hijo:

"Yo quisiera abrazarlo, besarlo y decirle cuánto lo amo, era lo que más quería. Como padre luché y ya es momento de estar en paz, de echar una lágrima. Para mí, los 24 ya no son 24, los 31 ya no son 31. Necesito distraerme, son noches de sufrimiento", dijo.

Posteriormente, el progenitor de Octavio Ocaña señaló que, tras la sentencia del ex policía que causó la muerte de su hijo, su familia ha recibido amenazas de muerte, motivo por el cual reveló que nunca sale de su casa sin su arma, la cual está casada y sin seguro por si un delincuente o “puerco” intenta asesinarlo.

"Es un arma reglamentaria. Siempre la traigo conmigo, no puedo vivir sin ella porque está cabrón esta situación. A mí no me da miedo. Yo soy de los que, si me van a venir a matar, les va a costar trabajo", remarcó.

"Yo, si hubiera sido mi hijo, yo sí me bajo y me agarro y me enfrento con ellos porque me vienen persiguiendo. Ya en la policía no se puede confiar; mi hijo no hizo nada", sentenció el padre de Octavio Ocaña, dejando en evidencia que las fuerzas policiales más que cuidar, hieren a la ciudadanía.