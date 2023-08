Hermana de Octavio Ocaña publica agresivo mensaje ¿dedicado a Nerea Godínez y su nuevo novio?

Nerea Godínez, la prometida de Octavio Ocaña, ya superó el luto por la muerte del actor y presumió que tiene un nuevo novio que “respeta su pasado”, cosa que muchos fans de “Benito” no están soportando e incluso Bertha Ocaña, la hermana del famoso, compartió un duro mensaje ¿dedicado a su ex cuñada y su nueva pareja?

Nerea Godínez compartió en sus historias de Instagram una foto con su nuevo novio, quien se llama Diego Alejandre, la cual acompañó de un extenso mensaje dedicado a toda la gente que le ha tirado hate por seguir con su vida, pues por alguna razón esas personas pensaron que se iba a guardar para “siempre”.

“Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día 1. Las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida quién las entiende? ... “, inició Nerea Godínez.

“Equis yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que eso está mal yo le diría... medícate loc@”, agregó la joven.

Nerea Godínez y su novio Especial

En medio de esa “polémica”, Bertha Ocaña, una de las hermanas de Octavio, compartió en sus historias de Instagram un contundente mensaje en el que dio su perspectiva de la nueva relación de su ahora ex cuñada.

A través de una historia de Instagram, la hermana de “Benito” sentenció”: "Al final lo mejor es no reclamar nada, solo observar, decepcionarte y alejarte", mensaje que fue interpretado por absolutamente todos como una indirecta para Nerea.

Sin embargo, en segunda historia, Bertha se puso bien filosa atacando a sus detractores y afirmando que su mensaje anterior no estaba dedicado a nadie:

"Me da mucha risa cuando las personas piensan que lo que publicas es para alguien más, cuando trabajas un montón en ti como persona y aprendes a vivir para ti y para las personas con las que compartes tu vida, todo lo demás sale sobrando y las dos cosas más importantes que tal vez no entienden, aun ciertas personas. No tengo que dar explicaciones de lo que hago o dejo de hacer y mucho menos de a quién sigo y a quién no sigo", señaló.

"No tengo que dar explicaciones de lo que hago o dejo de hacer y mucho menos de a quién sigo y a quién no sigo. En verdad tienen que aprender a RESPETAR decisiones ajenas muy cañón y la segunda, siempre estaré agradecida con las personas que están aquí y me siguen y me apoyan, no sólo a mí sino a mi familia, pero en serio, yo prefiero que estemos los que verdaderamente están con amor", remarcó la hermana de Octavio Ocaña.