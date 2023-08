Nerea Godínez, la prometida de Octavio Ocaña, presume a su nuevo novio (FOTO)

Nerea Godínez, la prometida de Octavio Ocaña, ya dejó el luto por la muerte del actor, pues la joven ya presumió que tiene un nuevo novio que la hizo volver a creer en el amor y con quien seguramente se la está pasando bien bomba y rico.

Cabe recordar que fue en junio del 2021, dos meses antes de su misteriosa muerte, que Octavio Ocaña le pidió matrimonio a Nerea Godínez con todas las intenciones de convertirse en el padrastro oficial del niño de la joven; ella aceptó y todos esperaban con ansias la boda.

Octavio Ocaña y su novia Nerea Foto: Especial

“Por siempre sí”, fueron las palabras de Nerea le dijo al actor de “Vecinos” para confirmar que quería estar atada a él religiosa y legalmente.

Lamentablemente Octavio Ocaña fue asesinado y Nerea Godínez estuvo devastada por más de un año, pues compartía en sus redes actualizaciones de cómo lidiaba con el luto y la depresión por haber perdido a su hombre.

No obstante, la mujer ya tiene a un nuevo hombre y se le ve verdaderamente feliz desde el trágico desenlace de Ocaña… aunque los fans del actor no lo estén soportando.

Y es que Nerea Godínez compartió en sus historias de Instagram una fotografía con su nuevo novio, a la cual le agregó un mensaje a toda esa gente que la ha criticado por seguir con su vida y que por alguno católico motivo pensó que se iba a guardar para “siempre”.

“Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día 1. Las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida quién las entiende? ... “, inició Nerea en su mensaje.

Por si fuera poco, la joven le dijo hipócritas a sus haters, pues remarcó que fueron justo ellos quienes le dijeron que siguiera con su vida y ya superara la muerte de Octavio Ocaña.

“Equis yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que eso está mal yo le diría... medícate loc@”, sentenció.

El nuevo novio de Nerea Godínez se llama Diego Alejandre y no se sabe nada de él más que es el nuevo hombre de ella, pues tiene sus redes todas privadas y no es figura pública.