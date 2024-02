Padre de Roberto Xavier aparece y niega haber robado el premio de La Voz Kids

Roberto Xavier ganó La Voz Kids en 2019 y se llevó a casa un premio de 500 mil pesos; sin embargo, el pequeño famoso ha sorprendido al público en México tras revelar que la victoria se vio opacada por el abandono de su padre, quien le habría robado lo que con tanto esfuerzo ganó; sin embargo, parece ser que el padre del niño tiene otra versión de la historia.

La noticia sobre el robo que habría sufrido el pequeño surgió a partir de un video en TikTok, donde un creador de contenido realizó varias entrevistas a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 26, en Aguascalientes. Uno de los entrevistados fue Roberto Xavier, quien señaló que ahora su voz ha cambiado; sin embargo, posteriormente resurgió un video donde el joven asegura que tras ganar en La Voz, su padre "los abandonó y se llevó el premio".

te puede interesar A esto se dedica actualmente Roberto Xavier, ganador de La Voz Kids al que su papá le robó el premio

Roberto Marín, padre de Roberto Xavier, alcara lo que pasó con el premio de La Voz Kids

El padre del joven, cuyo nombre es Roberto Marín, fue blanco de severos señalamientos, puesto que señlan que la madre de Xavier luchaba contra el cáncer en aquellos tiempos; sin embargo, recientemente a través de un corto video dio a conocer su versión de los hechos:

"Se me ha calumniado, se me ha agredido por una publicación que salió que me robé el dinero de él, cosa que él en su momento afirmó en una página por estar mal informado" aseguró y explicó que este dinero ha sido destinado a un fideicomiso para los estudios del joven.

Además, señala que este dinero, que aún existe "ni él ni su madre ni nadie puede tocar porque es expresamente para ese fin, para sus estudios" y mandó benciciones para quienes lo han calumniado, así como un saludo afectuoso a su hijo.

Roberto Marín, papá de Roberto Xavier, ganador de #LaVozKids 2019 dice que no es verdad que le haya robado el dinero a su hijo, dice que está guardado en un fideicomiso para sus estudios, que nadie puede tocar. ah caray, pues si es para sus estudios se podría empezar a usar desde… pic.twitter.com/BL8hbJv7vx — José Luis Morales (@JLMNoticias) February 13, 2024

"Aquí voy a estar siempre para ti, no pasa nada y nomás sigue echándole ganas al estudio, a lo que te gusta, la música" señaló y agregó que "teniendo derecho se le ha negado el mismo a verlo" tras 4 años, aunque apluade que su hijo continúe en el ámbito musical. Finalmente terminó con el video no sin antes agregar que "hay cosas que se publican y no todas son fidedignas", por lo que hay que dale a las personas "el beneficio de la duda".

¿Qué es La Voz Kids?

La Voz Kids es un exitoso show de concursos que celebra el talento de los niños a través de una competencia donde la clave está en el sonido más allá de las apariencias; como el éxito que es en México, el mismo cuenta con grandes artistas como coaches, tales como Lucero, Melendi o Carlos Rivera.

El niño de entonces tan solo 9 años se unió al equipo de Lucero y cautivó a la audiencia por su voz. Además, el público augutaba un brillante futuro para él en la industria del entretenimiento, a que el niño mostraba su admiración por personajes como Pedro Fernández, el cantante que inició como un niño actor con gran talento musical.