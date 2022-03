Pedro Sola critica The Batman por 'aburrida': "A ratos me dormí"

Pedro Sola volvió a sacar sus dotes de crítico cinematográfico y en esta ocasión se le fue con todo a “The Batman” de Robert Pattinson, película que aseguró está tan aburrida que se durmió.

Fue a través de Twitter que Pedrito Sola emitió su reseña de “The Batman”, la cual hizo que los “fanboys” del hombre murciélago pegaran el grito en el cielo y lo acusaran de sacrilegio.

En sus palabras, el tío Pedrito afirmó que “The Batman” se le hizo muy lenta y larga, pues dura tres horas, además de que Robert Pattinson se la vive susurrando sus diálogos.

"Fui a ver Batman, no me gustó mucho, es tan oscura la película que hay momentos en que no se sabe qué pasa”, inició Pedro Sola en sus palabras.

“Es tan lenta y tan larga, tres horas, que a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos. Véanla, tal vez les guste", remarcó el famoso.

"¿Batman oscuro? ¿Pues quién crees que es Batman?", "Por un momento sentí que era el papel secundario o de relleno", "Mejor echa el chisme, ¿con quién fuiste?", "Es muy buena, no le hagas caso a este señor, no duerme para nada" y "Confío en tu reseña. Me da flojerita Mr. Pattinson", fueron algunas de las respuestas que le dejaron los fans.

