Pedro Sola denuncia que no le han pagado por el doblaje de Hotel Transylvania

Pedro Sola es una de las figuras del espectáculo más querida de México, motivo por el cual seguido lo invitan a participar en proyectos; uno de los últimos es la más reciente entrega de “Hotel Transylvania”, en el cual el famoso denunció que no le han pagado.

Y es que Pedrito Sola dio a conocer que participó en el doblaje de la película animada hace algunos meses y desde entonces no ha visto ni un solo peso del sueldo que le corresponde.

Así lo reveló Pedro Sola en “Ventaneando”, programa en el que contó que durante el doblaje de “Hotel Transylvania” se hizo muy buen amigo de Violeta Isfel, actriz que recientemente dio a conocer que padece una severa depresión.

"Ella hace una voz de la película que yo doblé, la de Transylvania... que no me han pagado. Desde cuando que la doblé y ¡no me han pagado!", sentenció Pedrito Sola.

Ante sus declaraciones, los conductores exigieron a la productora de la película que le pagaran a Pedro Sola: "¡Ya páguenle a Pedro!", gritó Pati Chapoy.

"¡Ya páguenme lo que me deben! Que porque la distribuidora cambió... los 50 pesos que me van a pagar ya son 25 ahorita por la inflación", añadió el tío Pedrito.

rc