Pedro Sola le dice 'jodido' a Veracruz por hacer su Carnaval y lo critican: 'ni te pares por acá'

Pedro Sola es conocido por emitir opiniones polémicas no solicitadas con las que suele meterse en problemas y ahora el conductor famoso por confundir mayonesas desató toda la furia del estado de Veracruz, pues el subordinado de Pati Chapoy se atrevió a calificar como “jodidos” a sus habitantes por la realización de Carnaval de este año.

Fue durante unas de las recientes emisiones de “Ventaneando” en la que Pedro Sola emitió sus fuertes declaraciones, mientras en el programa se pasó una nota de la actuación de Yuri en el Carnaval de Veracruz 2024, la cual posiblemente no cobró barato.

Por ello, Pati Chapoy cuestionó: “¿cuánto costará todo eso Pedro?”, palabras que fueron suficientes para que el presentador sacara el filo de su lengua.

Y es que Pedro Sola no sólo criticó la inversión monetaria que se hizo para la contratación de Yuri, sino que cuestionó la existencia del Carnaval en su totalidad, pues para él ese dinero se pudo haber empleado para atender necesidades ciudadanas de mayor utilidad.

“Yo lo que me pongo a pensar, Veracruz, como todo el país, pero Veracruz particularmente que está tan jodido, que hay tanto menesteroso, se gastan en el carnaval para que se divierta”, pronunció Pedro Sola.

Como era de esperarse, Pedro Sola desató la furia de todo Veracruz y los fans jarochos arremetieron en contra del famoso por la manera despectiva en la que se refirió a ellos, además de que le recomendaron no poner ni un solo pie en el estado.

“Jodido tus hue** pinc** viejo , ya no sabe ni que decir para llamar la atención !! Quien nos critica que confunde una simple mayonesa !! Pinc** viejo”, “Con mi Veracruz no, con Veracruz no, uyyyy no, ay no!! pedro Sola”, “Pedro Sola ni se te ocurra viajar a Veracruz”, “Qué dijiste anciano? quisieras vivir aquí y disfrutar de todo lo que tenemos, aquí te mantenemos y matamos el hambre”, “Ya quisiera vivir acá ese señor y tener la oportunidad de venir a disfrutar de nuestro bello Puerto” y “ni se te ocurra pararte por acá Pedrito”.