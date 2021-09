¿Perreo virtual? Gorillaz y Bad Bunny ¡lanzarán canción juntos!

El Internet está paralizado, pues se reveló que Gorillaz y Bad Bunny lanzarán una canción juntos, misma que ya fue grabada y que promete ser una mezcla única.

Así lo reveló en entrevista con “Warp” Damon Albarn, cocreador de Gorillaz, cuando habló acerca de su disco solista “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”.

“Lo que amo de Gorillaz es que puedo traer a quien quiera, ¿sabes? Estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny, eso es algo emocionante para el próximo año” explicó Damon Albarn.

¿Cuándo sale la canción de Bad Bunny y Gorillaz?

Damon Albarn adelantó que la canción de Gorillaz y Bad Bunny será parte del próximo disco de la banda virtual conformada por 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs.

"Fue fantástico trabajar con él, es un tipo muy talentoso. No me importa lo que la gente piense, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa”, dijo el cofundador de Gorillaz sobre grabar con Bad Bunny.

No obstante, para infortunio de los fans, aún no sabe cuándo verá la luz la esperada colaboración.

"Bad Bunny es el primer sencillo, es la primera canción que he hecho de este nuevo proyecto. Aún no sé cuándo saldrá, ni cómo lo vamos a lanzar, pero la terminamos y es… sí más o menos una canción de reggaetón. Es Bad Bunny conoce a Gorillaz", apuntó Damon Albarn.

rc