Peso Pluma es nombrado el 'hombre del año' por la revista GQ México

Tal parece ser que la revista GQ México peluseó a caballeros como Luis Miguel, Nodal, Natanael Cano y al mismísimo FlowGPT, la IA que hizo llorar a Bad Bunny y a la industria musical, pues la publicación nombró como “hombre del año” a Peso Pluma, el novio de Nicki Nicole.

La noticia la dieron a conocer el cantante de corridos belicones y la revista a través de sus redes sociales, en las que fueron compartidas las fotos de la sesión que se le hizo a Doble P para adornar las páginas de la publicación.

Cabe recordar que este 2023 Peso Pluma no sólo logró ser reconocido por Nicki Nicole como su chacal oficial, sino que sacó disco y llenó el sólito el Foro Sol de la CDMX, cosa que nadie creía que iba a poder lograr.

“Hace cinco años no veías a alguien que escuchara a Luis Miguel también escuchar corridos, y hoy pasa. El día de mañana, si a lo mejor ya no toco, el proyecto de Peso Pluma va a seguir viviendo siempre, ahí va a quedar siempre. Eso es lo que se busca… hacer historia”, dijo Peso Pluma en la entrevista que se le hizo para la revista.

En la charla, Peso Pluma habló de su vida y de sus inicios en la música, detallando que fue un tío suyo quien le inculcó el amor a los corridos.

“De morro iba seguido a ver a la familia. Tengo un tío allá que básicamente fue mi segundo papá. Al principio no me gustaban tanto y prefería ponerme audífonos y escuchar, de que, mi reguetón, mi rap. Le rascaba a las cuerdas como si no hubiera mañana y se tronaban y le volvía a poner otras y tocaba increíble y yo ahí me enamoré de la guitarra”.

Como era de esperarse, los fans estuvieron divididos y hubo quienes celebraron el nombramiento de Peso Pluma y hasta consideraron comprar la revista, mientras que otros le tiraron hate:

“Bien ganado, nos guste o no su música ha hecho que otros exponentes volteen a ver a México y el regional mexicano”, “Sobrevalorado, pero que chido ver a artistas de habla inglesa cantando español”, “Qué triste que todos celebren al narco, cuando no saben los horrores que gentuza como sea comenten” y “Arriba Doble P y lo que ha ganado”, le dijeron.