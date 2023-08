Policía agrede y somete a fan de Poncho de Nigris por gritar afuera de 'La casa de los famosos' (VIDEO)

“La casa de los famosos México” está despertando las bajas pasiones de los fans de los participantes, lo cual no siempre tiene resultados muy positivos, como lo que le pasó a un seguidor de Poncho de Nigris que pensó que era buena idea ir a gritarle desde afuera del domicilio del reality.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se observa cómo el fan de Poncho de Nigris es agredido y sometido por un policía, pues estaba gritándole desde afuera de “La casa de los famosos” que no confiara en Sergio Mayer.

Poncho De Nigris Foto: Especial

Esto porque en los últimos días Poncho de Nigris y Sergio Mayer han protagonizado una serie de discusiones que han hecho pensar a los fans que podrían traicionarse dentro de muy poco… lo cual sería perfecto para el resto de los participantes, el rating y los memes.

En el clip se observa al fan gritarle al regiomontano: "No le hagas caso a Mayer, Poncho. ¡Estamos contigo!".

En seguida, un policía se le acercó y, en tono agresivo y altanero, le dijo que dejara de gritar, para inmediatamente empujarlo, lo tomo del cuello y lo sometió.

"Deja de gritar, deja de gritar", le dijo el uniformad al fan, quien respondió: "No me agarren así, wey".

Este Abuso se dio hoy afuera de la casa de los famosos cuando un fan fue a brindarle apoyo a Poncho y a decirle a la situación no se pueden permitir este tipo pic.twitter.com/6BYORZULF5 — 🔱JozzEdd🤟🏼 (@JozzEdd100) August 5, 2023

"¿Cómo chinga*** madre no te voy a agarrar, pen***?", agregó el policía todo bélico. En la escena había un tercer sujeto que se acercó para intentar separarlos, pero el elemento uniformado no cedió.

Tras tirar al piso al fan, el policía le dijo: “"¿Quieres dar más apoyo? ¿Eh? "¿Cómo no te voy a agarrar, pen***. No estoy pintado, cabrón ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te estoy hablando, eh. No soy tu pen***".

El policía levanto al fan y lo llevó a la patrulla, mientras que otro uniformado detuvo al sujeto que intentó detenerlos, lo cual desató los gritos de una mujer, que le señaló a los violentos uniformados: "Hay una niña aquí, hay una niña".