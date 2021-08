Premios Emmy 2021 serán al aire libre y con pocos invitados ¿Cuándo son?

Los Emmy 2021 se celebrarán presencialmente este año, pero al aire libre y con pocos invitados, debido a la pandemia de COVID.

La Academia de la Televisión de Estados Unidos informó que celebrará los Emmy 2021 con una ceremonia en exteriores, a la que solo podrán asistir cuatro representantes de cada equipo nominado.

“Tras las conversaciones con expertos en salud y seguridad del condado de Los Ángeles, la Academia ha llegado a la conclusión de que debemos limitar aún más el número de nominados que asistirán a los Emmy 2021", se informó en un comunicado.

“A mediados de julio, cuando se anunciaron las nominaciones, el número de nuevos casos diarios de coronavirus en Los Ángeles apenas superaba el millar. Un mes después, la media diaria se sitúa en torno a 4 mil y continúa creciendo”, agregó.

¿Cuándo son los Premios Emmy 2021?

Los máximos nominados en los Premios Emmy 2021 son "The Crown" y "The Mandalorian", con 24 candidaturas. Y pisándoles los talones está "WandaVision", con 23.

Los competidores a Mejor Serie Dramática son "The Boys", "Bridgerton", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Pose" y "This is Us".

El Emmy a Mejor Serie Limitada se lo pelean "WandaVision", "Mare of Easttown", "I May Destroy You", "The Queen's Gambit" y "The Underground Railroad".

Los Premios Emmy 2021 serán el próximo domingo 19 de septiembre, a las 19:00 horas.