La triste y solitaria historia detrás de Allan, el mejor amigo de Ken, en 'Barbie'

Luce confundido sin entender bien por qué es el único Allan entre tantas Barbies y Kens en el universo planteado por Greta Gerwig en "Barbie". Quizá por eso es que en los pósters de la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, se menciona a Allan Sherwood como "There's only one Allan".

Sin embargo, su historia es triste, tan triste como la soledad en la que lo hicieron crecer tras un escaso éxito desde que Mattel decidiera lanzarlo al mercado en 1964. Sin spoilers, te presentamos a Allan Sherwood, el muñeco considerado el mejor amigo de Ken.

Allan fue desaparecido de a poco por Mattel. Especial

¿Quién es Allan Sherwood en 'Barbie'?

Allan Sherwood fue lanzado por Mattel en el año 1964 como pareja de Midge, la muñeca presentada por la compañía de juguetes como la mejor amiga de Barbie. Como parte de su estrategia de marketing, Mattel lanzó a Allan también para que fuera considerado el mejor amigo de Ken, la pareja de Barbie.

La existencia de Allan tan sólo duró dos años, pues lo descontinuaron en 1966 y durante ese tiempo, se hicieron muchas suposiciones de su existencia, entre ellas, la presunta relación homosexual que pudiera tener con Ken al leerse en su caja de venta: "Toda la ropa de Ken le queda".

Fue hasta 1991 que Mattel le dio una segunda oportunidad a Allan, a quien relanzaron ahora como esposo de Midge, pero ahora su nombre se escribía sólo con una L. Todo parece indicar que el destino de Allan era la soledad y estar a la sombra de los personajes de Barbieland, pues este relanzamiento no fue bien recibido. Midge fue presentada como una Barbie embarazada en 2002 y, según las teorías de conspiración, todo fue parte de una estrategia digital para que al muñeco por fin se le viera como heterosexual y no como la pareja oculta de Ken.

Desaparecieron poco a poco a Allan

Mattel hizo desaparecer a Allan poco a poco. Midge apareció en el 2010, sin embargo, no fue presentada con alguna conexión con el muñeco. Ella incluso apareció como madre soltera en el show animado "Barbie: Life in the dreamhouse".

En "Barbie", Greta Gerwig trata de hacerle honor a su historia, presentándolo como un hombre confundido que no sabe por qué es el único entre tanta Barbie y también entre tanto Ken que no lucen como él. Michael Cera es encargado de dar vida a Allan y seguramente, si no has visto la película, después de esta descripción querrás darle un fuerte abrazo.