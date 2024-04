Así es el rancho que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza compraron en Florida (VIDEO)

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza causaron furor entre la gente que los sigues, pues los criticados y detestados youtubers presumieron que se compraron un rancho en Florida, Estados Unidos.

A través de un video compartido en su canal de YouTube, los sujetos le presumieron a sus seguidores que ahora son dueños de un rancho, el cual le presumieron a la gente que consideran su contenido de calidad y digno de ser visto.

En su video, en el cual aparecen vestidos como rancheros inventados, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza muestran el bosque donde estará el rancho familiar al que nombraron “Jukilop”. De acuerdo con lo que dijeron, el predio tiene una dimensión 9 hectáreas, lo cual equivale a 90 mil metros cuadrados.

Según lo que dijeron Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, en ese rancho van a construir su casa, así como una granja donde tendrán algunos animales, además de un huerto para cosechar sus propios alimentos.

Por ahora el lugar no tiene ninguna construcción, ya que se encuentra en proceso de excavación y escombro debido a que está lleno de árboles y arbustos.

“Nunca me imaginé tener todo esto”, dijo Juan de Dios Pantoja todo emocionado, para agregar que tener su propio rancho es un sueño cumplido, pues ahí tendrán un gran espacio para sus hijos y su crianza, la cual posiblemente será explotada por ellos para monetizar sus videos peculiares.

“Cuando comencé a ser novio de Kimberly nunca me imaginé que todo esto iba a pasar. No me imaginé que íbamos a tener a dos hermosos hijos, no me imaginé que íbamos a tener tantas cosas bonitas como este rancho que me encanta y me fascina”, remarcó el youtuber.