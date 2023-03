Rebecca Jones: Así fue su funeral, ella lo planeó (VIDEO)

Una de las últimas voluntades de Rebeca Jones fue que su funeral fuera privado y que sólo asistieran su familia y seres queridos, pero eso no fue impedimento para que la prensa se manifestara y diera a conocer cómo se vivió.

Cabe recordar que Ana Celia Urquidi, una de sus amigas, reveló que la mismísima Rebecca Jones ya había planeado su funeral desde hace algunos meses:

“Me mandó un correo y me dijo: ‘así quiero que sea mi funeral’ y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un homenaje, se lo haremos, lo tenemos que preparar, por supuesto, porque esto nos agarró de sorpresa, le haremos su funeral como lo merece, con la gente que ella quería y como ella quería”, contó.

“Quiero insistir mucho en qué bendición poder tener la planificación de lo que van a ser tus últimos días, meses, semanas, años, porque ninguno de nosotros lo sabemos. Tener es privilegio es un regalo, la verdad es que ella lo planeo así, con una gran actitud, con un gran interés, dijo ‘yo quiero esto, no quiero prensa, no quiero funeral, no quiero que anden todos llorando’”, agregó la amiga de Rebecca Jones.

De acuerdo con las imágenes que diversos medios han difundido, el cuerpo de Rebecca Jones fue velado en la funeraria J. García López Casa Pedregal, a la cual llegaron muchos arreglos florales.

Asistió muy poca gente, pero algunos de los sujetos captados fue Maximiliano, el hijo de Rebecca Jones y Alejando Camacho, quien evitó conversar con la prensa.