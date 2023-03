Natanael Cano exige a fans que dejen de vapear en su concierto: "mató a mis amigos"

Tal parece ser que Natanael Cano sí se preocupa por sus fans, pues el cantante de corridos tumbados les exigió en pleno concierto que dejen de vapear, pues podrían morir por ello.

Fue en su concierto que ofreció en Monterrey que Natanael Cano pronunció las sorpresivas palabras, pues el famoso es conocido por sus excesos y vida loca.

“No fume vape, viejo. No fume, por favor. Acaba de matar a dos amigos. Acaba de matar a dos amigos esta cagada. No fumen, por favor. Esta cagada nada más es un vice, acá 40 minutos”, señaló el Nata.

Natanael Cano también le confesó a sus fans que el vape se volvió una adicción para él, una mayor que todas las demás drogas que ha consumido.

“Yo llevo como tres o cinco años fumando esta mier** y no la puedo dejar. Dejé la mota, de un día a otro, dejé el perico, dejé todo, viejo y lo que no pude dejar es esto. ¡Pónganse bien verg** todos! ¡Pónganse bien verg**con los vapes, nomás!”, reiteró el Nata Kong.