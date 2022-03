Residente afirma que J Balvin le tiene envidia a Bad Bunny

Residente sigue destrozando a J Balvin, primero fue su canción calificada por todos como una masacre, y ahora René Afirmó que el colombiano le tiene una envidia sin igual a Bad Bunny.

Así lo afirmó Residente en entrevista con el canal de YouTube MoluskoTV, al cual le afirmó que J Balvin le tiene envidia a Bad Bunny y que no tolera que Benito esté triunfando en todos lados.

“Él (Bad Bunny) no me debe nada y cuando él hace cosas por mí yo no le debo nada, yo no voy por negocio, yo me siento contento yendo y viéndolo triunfar, pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabrón le tiene una envidia enorme”, remarcó.

Residente señaló que está feliz por ver a Bad Bunny incursionar en Hollywood, siendo su más reciente película “Bullet Train”, con Brad Pitt.

“Benito está haciendo historia, por eso yo lo respeto, yo me alegro por el éxito que tiene, cuando empezó a hacer estadios dije: ‘Qué cabrón’, sus números van acorde con los de sus boletos. Él lleva varios años haciendo historia y no va a llegar nadie más en mil años luz o en esta época”, dijo.

Finalmente, Residente que cuando conoció a J Balvin, éste intentó humillarlo:

“La primera vez que J Balvin me conoció empezó a burlarse de mí porque no tenía hits en Spotify. Estaba hablando con Daddy Yankee y después de eso no dije nada. Después sucedió su boicot a los Latin Grammy Awards, lo de los videos y fue que subí mi video”, finalizó.

rc