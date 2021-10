Residente, de Calle 13, arremetió en contra de J Balvin, luego de que el reguetonero hizo un llamado a boicotear los premios Grammy 2021, pues los acusó de estar en contra de su género musical.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Estoy nominado para que no vengan, que estoy dolido”, expresó J Balvin.

En respuesta, Residente subió un video a sus redes en el que atacó a J Balvin, diciéndole que su música es como “un carrito de hot dogs” que busca una “estrella Michelín”, distinción que se le da a los mejores restaurantes del mundo.

“Tienes que entender, es como si un carrito de hot dogs se molestara porque no puede ganar una estrella Michelín. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar. Pero cuando quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, expresó Residente.

“Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando? Ayer vi que nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, agregó.

"Residente":

Por su respuesta a J Balvin

Por si fuera poco, Residente dijo que hay varios reguetoneros nominados: “¿Por qué a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados?”

“Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios, que celebran la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones”, finaliza Residente.

Fans responden a J Balvin y Residente con memes

Residente bajó el video con sus declaraciones en contra de J Balvin, pero eso no impidió que otros músicos le dieran su opinión, como Don Omar, quien también arremetió contra el colombiano:

“Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”, escribió Don Omar.

Al pobre imbécil sin talento de J Balvin le dieron como a rata en un costal.

No obstante, quienes no se guardaron para nada su sentir fueron los fans de ambos músicos, pues generaron una avalancha de divertidos memes con los que dejaron claro a quién apoyan.

Hoy voy a almorzar el disco nuevo de JBalvin 😀

Mucho berrear con lo de J Balvin y eso, pero ¿Desde cuando consideramos a los Grammy un premio?

No me mal interpretes, a todos nos gustan los hotdogs J Balvin