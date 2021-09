El Retador: Itatí Cantoral confiesa que está enamorada de Manuel Mijares, "si le ponía unos besos"

Itatí Cantoral reveló que está enamorada de Manuel Mijares, con quien comparte escenario en el programa de El Retador.

La actriz que da vida a “Soraya Montenegro” fue exhibida en un video durante El Retador en el que confesó su amor por el exesposo de Lucero.

“A qué mujer no le va a gustar Manuel Mijares, incluyéndome a mí. Me parece un hombre ideal, fantástico, guaperrimo. Con ese ‘soldado del amor’ yo si me andaba yendo al ‘baño de mujeres”; dijo Itatí Cantoral en el clip.

Te puede interesar Itatí Cantoral comparte FOTO con Lucerito Mijares; envía fuerte indirecta a Lucero

“Es una pareja realmente pareja, si mi comadre Lucero es poquito compartida, yo si le ponía unos besos a Manuel Mijares”, fueron las fuertes declaraciones de Itatí Cantoral en El Retador.

Después de ver el video en El Retador, Itatí Cantoral se sintió apenada, además porque Mijares se levantó de su lugar para darle un beso y un abrazo la actriz.

Así reaccionó Lucero tras confesión de Itatí Cantoral en El Retador

Lucero se empezó a reír de la confesión de Itatí Cantoral y empezó a gritar “beso, beso”, pero Itatí se sorprendió al ver a Lucero animar al beso y después la villana de telenovelas continuó con el juego y gritó que sí quería el beso, pero en la boca.