Revelan la devastadora causa de muerte de Angus Cloud de Euphoria ¿qué le pasó?

Fue el pasado 31 de julio cuando el mundo de la farándula y los amantes de las series juveniles con toques oscuros y de excesos quedaron devastados, pues se dio a conocer la muerte del actor Angus Cloud, quien interpretó a Fezco en la serie “Euphoria”. Ahora, casi dos meses después por fin se reveló su devastadora causa de muerte.

Fue la oficina forense del condado de Alameda, California, la que reveló la dura y triste causa de muerte del joven actor de 25 años.

Y la razón del deceso agarró a todos los fans por sorpresa, pues no esperaban lidiar con la dura verdad, pues los familiares de Angus Cloud no revelaron ningún detalle de su muerte cuando comunicaron la noticia al mundo.

De acuerdo con las autoridades, Angus Cloud perdió la vida al sufrir una sobredosis accidental causada por una “intoxicación aguda” tras el consumo de distintas drogas, entre las que destacan el fentanilo, metanfetamina, cocaína y benzodiazepinas.

De acuerdo con TMZ, Angus Cloud fue encontrado sin pulso en su casa en Oakland, Estados Unidos. El departamento de policía y los bomberos acudieron luego de responder una llamada de la madre del actor al mediodía del 31 de julio, en donde reportó una “posible sobredosis”.

Por su parte, Page Six señaló que que Diomi Cordero, quien se identificó como la ex agente de Angus, aseguró en sus redes que cuando empezó a trabajar con el actor éste tenía problemas de drogas, por lo que se le hizo una intervención.

No obstante, la ex mánager le puso fin a su relación laboral con Angus Cloud porque el famoso había tenido una recaída al no seguir el tratamiento.