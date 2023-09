Peso Pluma y Lefty SM colaboraron en una canción antes de su muerte ¿cuándo se estrena?

La muerte de del rapero Lefty SM conmocionó a todo México, no porque fuera la promesa del rap mexicano y que fuera a cambiar el género para siempre, sino por la brutalidad con la que fue asesinado en su casa, en Guadalajara.

Y lamentablemente, previo a que fuera ultimados por criminales que intentaron robar su casa, Lefty SM había hecho una colaboración con el mismísimo Peso Pluma, la cual generó mucha expectativa entre los fans de los corridos tumbados y las rimas beliconas.

Lefty SM, Foto: Especial

La canción en cuestión se titula “Que me vas a contar”, lo cual sugiere que es una canción de desamor buchón y que implica borracheras con Moet bien alucines.

Una de las últimas cosas que se saben de la canción de Peso Pluma y Lefty SM es que el Doble P no había tenido tiempo de grabar el video oficial del tema, debido a sus múltiples compromisos.

Esto lo dijo Lefty SM en un live, en el que un fan le preguntó respecto a la fecha de lanzamiento del tema. Asimismo, el rapero agregó que la canción no iba a salir a menos que se publicara en el canal oficial de Peso Pluma.

Peso Pluma Foto: Especial

“La neta pues quedamos en que la rola… bueno, mi equipo quedó con su equipo en que la rola si no sale en el canal de él, no sale, y que ahorita no tiene tiempo”, declaró, implicando que Peso Pluma tiene el ego muy alzadito.

Lamentablemente, Peso Pluma no ha dicho nada respecto a la canción desde el asesinato de Lefty SM, lo cual le quita la esperanza a los fans de que vaya a ser lanzada en algún momento.

Y lo único que queda de “Que me vas a contar” es un fragmento de la letra, la cual dice: “Qué me va a contar / Si nos wachamos como lo hacían antes / Cuando el respeto valía más que los diamantes / Hoy si no hay feria no van a ser importantes”.