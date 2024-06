Reviven cuando Ángela Aguilar afirmó que no se metería con casados: 'todo se puede' (VIDEO)

Tal parece ser que el equipo de PR de Ángela Aguilar está más dormido que un oso en pleno invierno, pues desde que la famosa cantante reveló que chapulineó a Cazzu y anda con Nodal, los fans no han dejado de tirarle hate. Y ahora los mismos seguidores de la nepo baby de Pepe Aguilar revivieron una reciente entrevista en la que la joven afirmó que nunca se iba a meter con un hombre casado… cosa que aparentemente olvidó.

Desde que Ángela Aguilar y Nodal se besaron ante todo en uno de sus conciertos, la gente ha bautizado a la famosa como “nueva Karla Panini”, especialmente por su ahora mítica frase “fan de su relación”, la cual solía ponerle a Cazzu en sus posts en redes.

Y recuerda, la vida siempre te da “sorpresas”:



Un día eres la tía, y al otro te despiertas siendo la madrastra.



Autor: Angela Aguilar. 😌 pic.twitter.com/tCuF4nXGfv — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 10, 2024

Y es que el deseo de Ángela Aguilar de tener en su poder a Nodal no sería nuevo, pues presuntamente se enamoró de él cuando ella tenía 14 años y él 19, y según ambos hasta ahora fue que retomaron su amor, llevándose como daño colateral a Cazzu y a su hija.

Ahora, los fans revivieron un fragmento de una entrevista que Ángela Aguilar ofreció recientemente a la revista Glamour, en la que afirmó que ella nunca se metería con un casado. En la misma charla, la famosa confesó que tiene cuentas falsas en las redes que usa para espiar y stalkear a la gente.

"Por eso existen los Finstas, ok, para que la gente no sepa a qué te estás metiendo... fake insta, yo tengo uno", reveló toda orgullosa la cantante que no es tan argentina como Cazzu, la madre de su hijastra.

Tras ello, la famosa leyó un comentario que le mandó una fan, la cual, al igual que ella, tiene la necesidad de meterse con los maridos de otras.

“Creo que le tome una especia de encanto a las cosas que no puedo poseer y luego me mortifico por no conseguirlas”, leyó Ángela, ante lo cual respondió: “todo se puede en la vida, excepto la gente que está casada, no te juntes con gente casada… es malo”.

Obviamente la gente se burló de la doble moral de Ángela Aguilar y le dejó comentarios como: “Dijo gente casada, si se puede con los que tienen novia”, “y sí se metió con uno”, “y con los que tienen pareja y una bebé de meses siii hipócrita falsa traidora”, “te mordiste la lengua, pirujona” y “Pobre mujer lagartona , no tiene vergüenza”.