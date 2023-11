Ricardo O'Farrill recuerda la muerte de su mejor amigo a los 16 años; 'fue un trago muy amargo'

Ricardo O'Farril estuvo envuelto en la polémica luego de que en medio de un brote psicótico realizara polémicas declaraciones en contra de sus amigos. El comediante sostuvo una profunda charal con Yordi Rosado en la que relató algunos acontecimientos que marcaron su vida.

O'Farril relató que viene de una familia de clase medio, en la que él es el hermano mayor. Asimismo, apuntó que en la escuela era un joven con déficit de atención y que solía ser el "chistocito de la clase".

Durante su relato, el comediante contó que uno de sus mejores amigos murió trágicamente cuando tenía 16 años: "Estábamos a punto de entrar a secundaria y a los rapados les decíamos cocolisos y los molestábamos y un día César se acercó y me dijo que un día iba a ser cocoliso: ‘Tengo cáncer en la sangre’, le iban a dar quimioterapia", dijo.

"Él pasaba mucho tiempo sin ir a la escuela y así toda la secundaria. Hubo un momento en el que dijeron que se iba a morir y le platiqué esto a mi papá y con sus alumnos de las clases del evangelio empezó a hacer colectas de dinero para que tuviera acceso a una mejor salud", agregó Ricardo O'Farril, quien agregó que continuamente iba a su casa a jugar videojuegos.

"Sentía que era el único del salón que lo iba a visitar y un sábado, yo ya estaba de vacaciones de preparatoria y me habló una compañera que me dijo que le iban a llevar flores a César y yo de: ‘Vaya hasta que se rifa todo el salón’", relató el comediante, quien apuntó que cuando llegó a la casa de su amigo, estaban sus cenizas encima de su cama.

"Cuando llegué a su casa estaban las cenizas de César encima de su cama y se volteó una amiga y me dijo: ‘¿Cuándo te enteraste?’, y yo dije: 'Pues ahorita'. Fue un trago muy amargo, me enojé mucho en su momento porque no me avisaron", relató O'Farril, quien dijo que entiende que con el impacto de la familia no iban a pensar en avisarle.

Síguenos en Google News

DGC