Sandra Echeverria regresa con Leonardo de Lozanne: 'el amor que lucha'

Sandra Echeverría ha demostrado que no sólo vive amores de telenovela en su trabajo, sino también en su vida real, pues la famosa anunció que regresó con Leonardo de Lozanne, a dos añso de haber terminado.

Cabe recordar que fue en noviembre de 2022 cuando la protagonista de “El Clon” dio a conocer que había terminado con el músico.

“No ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”, dijo Sandra Echeverría al respecto a un podcast.

Por su parte, Leonardo de Lozanne le dijo a un programa de tv que su ruptura con la actriz: “es una nueva etapa personal para mí. Yo considero que las separaciones, cuando alguien nos cuenta es ‘hay, no me digas, no’, las vemos como un fracaso; a mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer”.

En junio de 2023 Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne intentaron retomar su matrimonio, pero al parecer no se soportaron pues se volvieron a dejar unas semanas después. No obstante, tal parece ser que ahora sí van en serio de nuevo.

Y es que Sandra Echeverría acaba de su subir a su Instagram un post de cinco fotos en las que se le ve muy contenta junto al vocalista de Fobia, la cual acompañó con un mensaje con el que señala que ya volvieron pues al parecer es adicta a ese hombre en específico.

“El amor que lucha, que supera, que crece es el que se aferra. Te elijo a ti una y mil veces @leozanne”, señaló la famosa. Por su parte, Leonardo de Lozanne le respondió con un "Te elijo a ti una y mil veces más hermosa! Gracias por tanto!!".

Como era de esperarse, la gente de la farándula celebró el romance de telenovela de ambos famosos y le dejan comentarios como los siguientes:

Consuelo Duval: “Y la madrina que no es madrina llora de emoción. Se han elegido desde todas sus vidas. Bendito amor”; Andrea Legarreta: “Bendiciones guapos!! Los quiero!!”; Sharis Cid: “Que viva el amor bonito”; e Isabel Lascuráin: “Que maravilloso !!!! Los quiero!”.

Queda esperar a ver cuánto tiempo van a durar juntos antes de que anuncien de nuevo que se van a separar.