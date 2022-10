Sandra Montoya confiesa que sigue enamorada de Juan Osorio: "Me hubiera encantado casarme"

Sandra Montoya rompió el silencio y confesó que sigue enamora de Juan Osorio y que se arrepiente de no haberse casado con él cuando se lo propuso.

Así lo reveló en el programa “El Minuto que Cambió mi Destino”, programa en el que la famosa contó como Juan Osorio se le declaró.

“Sí, sí fuimos novios, yo una relación donde tienes intimidad con alguien… se me declaró y lo amo, toda la vida lo voy a amar, fue muy romántica, fue muy lindo porque yo siempre estaba ‘no quiero que se mezcle’ y yo creo que esto le causaba algo de frustración a Juan, empiezo a trabajar con Salvador Mejía”, narró Sandra Montoya.

“Él prepara algo que yo nunca me lo imaginé llegué a aquel lugar y todo estaba lleno de rosas, era algo tan lindo que después me enteré que lo estaba preparando desde el día antes”, abundó.

No obstante, Sandra Montoya descubrió que Juan Osorio no sólo quería que fuera su novia, sino su esposa, cosa que elle rechazó:

“Él me pidió que fuera su esposa, le dije que no era el momento, yo sentí que no era el momento porque teníamos muy poco tiempo de estar juntos, siento que teníamos que conocernos más, yo lo quería de a deveras no para aparentar para que la gente me viera con el productor, a mí me hubiera encantado tener una relación de por vida con él”, contó.

Tras ser rechazado tres veces, Juan Osorio le dijo que nunca se lo volvería a pedir, y tras ello terminaron: “todo esto ya hizo más complicado mi camino (artístico) yo creo que toda la vida voy a estar enamorada de él, tal vez en un año o dos voy a decir que no pero siempre hay un cariño muy especial”.