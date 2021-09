Sergio Mayer ¿fue envenenado? el actor reaparece y revela que perdió el oído

Sergio Mayer encendió las alarmas luego de que se reveló que había sido hospitalizado de emergencia debido a un problema en el oído e incluso se especuló que había sido envenenado. Ahora, el actor y exdiputado reapareció para hablar acerca de su estado de salud.

Sergio Mayer ofreció una entrevista a Azucena Uresti, en la cual confirmó que fue hospitalizado desde el viernes pasado, además de que aseguró que no tiene COVID, como también se especuló.

¿Qué virus o veneno atacó a Sergio Mayer?

Sergio Mayer dijo que sí está delicado de salud, pero estable, a consecuencia de un extraño y raro virus, que le da a una persona entre cien mil.

“Estoy un poco delicado, pero ya estable; me han estado haciendo análisis desde el viernes para saber por qué me dio este virus. Es algo que le da a una persona entre cien mil, me han hecho pruebas de todo”, confirmó el exdiputado.

"Me han estado haciendo pruebas desde el fin de semana, es un virus que me han comentado, afecta a uno de un millón": @SergioMayerb en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 13, 2021

Sergio Mayer agregó que dicho virus ataca el oído, garganta, estómago y “me afectó incluso los riñones, estoy yendo a unas terapias… me están haciendo análisis todos los días”.

Sergio Mayer reveló que la enfermedad que padece se llama hipoacusia súbita y que por ella perdió el oído izquierdo.

“Es algo que deterioró rápidamente mi salud, me quitó el oído izquierdo. Se llama hipoacusia súbita, donde pierdes el oído en horas y hay que trabajar para recuperarlo porque si no es irreversible y se pierde completamente”, lamentó el famoso.

“Le da a uno de cada cien mil este virus. No puedo hablar, me hicieron una endoscopia, me hicieron una limpieza y me duele mucho la garganta. Me van a hacer una resonancia magnética para descartar que pudiera tener algún tumor que esté ocasionando el tema del oído”, finalizó Sergio Mayer.

"Me dio algo llamado hipoacusia súbita, algo que podría dejarme sin audición permanentemente": @SergioMayerb en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 13, 2021

