Shakira confiesa que fue dependiente de los hombres, pero ahora "soy suficiente"

La cantante Shakira habló por primera vez tras la polémica separación con Piqué y confesó que siempre fue dependiente de los hombres emocionalmente, pero ahora ya no y se siente completa y suficiente.

La colombiana ofreció una entrevista exclusiva para Televisa y contó que ella tenía la ilusión de tener una familia bajo está idea de tener hijos que tengan un papá y una mamá que vivan en la misma casa.

“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, una familia, también tuve ese sueño de que los hijos contar con un padre y una madre en el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra la vida de compensarte”, señaló la colombiana.

Shakira confesó que siempre ha sido dependiente de los hombres, pero tras la separación con Piqué logró sentirse suficiente y salir fortalecida.

“Siempre he sido dependiente emocionalmente de los hombres. Si he ido una enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que hoy en día yo me basto a mí misma, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida”, mencionó Shakira.

He logrado sentir que soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía, ahora me siento completa porque dependo de mi misma porque además tengo dos niños que depende de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona Shakira

Shakira contó que la forma en la que se reconstruyó fue porque vivió su proceso de duelo y aceptación.

“Esa fortaleza tiene que ser el resultado de vivir un duelo de aceptarlo de tolerar la frustración de que no todo sale como uno quiere, que hay cosas que se rompen y recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, dijo Shakira.