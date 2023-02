Shakira habla por primera vez tras ruptura con Piqué y dice que "me siento completa"

La cantante Shakira habló por primera vez de su ruptura con Piqué y toda la polémica que generó la canción con Bizarrap.

Shakira ofreció una entrevista exclusiva para Televisa en la que señaló mandó un mensaje de empoderamiento y señaló que aunque las cosas no salieron como ella quería supo superar la frustración y actualmente se siente completa y suficiente, pues condesó que siempre fue dependiente emocionalmente de los hombres.

“Siempre he sido dependiente emocionalmente. He sido una enamorada del amor. He logrado entender la historieta de tener un hombre; yo me basto a mí misma, cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida y cuando sale fortalecida ha aprendido a aceptar sus debilidades, su propia vulnerabilidad a expresar ese dolor”, dijo Shakira en la entrevista con Enrique Acevedo.

Asimismo, recalcó que ahora se siente suficiente y que ahora tiene que estar más fuerte por sus dos hijos.

He logrado sentir que soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía, ahora me siento completa porque dependo de mi misma porque además tengo dos niños que depende de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona Shakira

Shakira señaló que logró superar lo que pasó con Piqué y ahora estar más fuerte que nunca, debido a que vivió el proceso de duelo en el que tuvo que aceptar la situación y reconstruirse.

“Esa fortaleza tiene que ser el resultado de vivir un duelo de aceptarlo de tolerar la frustración de que no todo sale como uno quiere, que hay cosas que se rompen y recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, dijo Shakira.

Asimismo, la cantante colombiana señaló que la canción con Bizarrap, la cual rompió records en las plataformas digitales, fue una forma de desahogarse y que entró de una forma al estudio y salió de otra.