Shakira: "El público me dio el valor de levantarme cuando estaba en el piso"

La cantante Shakira habló de la polémica por su separación con Piqué y aseguró que ahora se siente suficiente y que fue el público el que la ayudó a levantarse del piso.

“Me he sentido apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fueran a ser tan claves, ayudarme a levantar cuando estaba en el piso, estuve en el piso un buen rato, me dieron la fuerza y el valor de levantarme y decir: ‘estoy lista para el próximo round, que venga la vida y me muestre que más hay’”, dijo Shakira en entrevista con Enrique Acevedo de Televisa.

Shakira señaló que también sus canciones la ayudaron a salir de lo que vivió con Piqué.

mis canciones son la mejor terapia son más eficaces que una visita al psicólogo Shakira

Shakira dice que canción con Bizarrap fue su catarsis

La colombiana indicó que el momento de catarsis también vino con la sesión de Bizarrap, pues mencionó que entró de una manera y salió de otra después de grabar la canción.

“Alguien ha tenido que tomarme una foto del día que trabajé con la sesión 53 de Bizarrap, un antes y un después, porque entré al estudio de una forma y salí de otra”, comentó Shakira.

La cantante agradeció a Bizarrap por haberle dado la oportunidad de vivir su catarsis en la canción que hicieron juntos.

“Una de las cosas que más le agradezco a Biza que me haya dado ese espacio, esa oportunidad de desahogarme, y sí que fue un desahogo necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación”, señaló Shakira.