¿Fue show? Ninel Conde confiesa que no está casada con Larry Ramos

Ninel Conde impactó al mundo pues reveló que no está casada con Larry Ramos, quien recientemente fue detenido en Estados Unidos.

Así se lo reveló el “Bombón Asesino” a Raúl de Molina de "El Gordo y la Flaca", periodista que le preguntó respecto a su pareja y su estado legal.

“(Tengo) Muchos sentimientos encontrados, decirte que me siento muy bien sería mentirte, pero decirte que estoy perdida también sería mentirte”, inició Ninel.

La cantante dijo que no estaba con Larry Ramos al momento de su detención, pues se encontraba en Sunrise, Florida, por los Latin American Music Awards.

“Yo estaba acá desde varios días antes porque tuvimos que hacer ensayos. Yo estaba en el venue y nunca vi nada. Me enteré cuando se corre el chismerío”, declaró.

Ninel Conde no se casó… por la vía legal

Ninel Conde detalló que por el momento está separada de Larry Ramos, pues decidieron primero resolver sus problemas legales. Agregó que su pareja sí le contó de sus circunstancias.

“Pasó que yo conocí a un hombre muy especial conmigo en el momento que yo venía saliendo de una relación tormentosa, donde había sufrido mucha violencia y llego una persona respetuosa, cariñosa y me enamoré”, celebró.

Finalmente, Ninel Conde apuntó que nunca se casó legalmente con Larry Ramos, sino que sólo celebraron una boda simbólica.

“No estoy casada legalmente, así que no tengo que divorciarme. Fue un ritual espiritual y muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles”, concluyó.