Sian Chiong le escupe a la comida de los integrantes del equipo Mar: ' pi*** cerdo asqueroso' | VIDEO

Sian Chiong llegó a México hace unos años para levantar su carrera artística, pero todo apunta que sus acciones al interior de “La casa de los famoso México 2” lo único que van a lograr es que se quede trunca y posiblemente se regrese a Cuba, pues el actor fue captado mientras le escupía a la comida de los integrantes del equipo Mar, lo cual ha desatado una nueva polémica.

Esto curre días después de que Sian Chiong confesó que habría cometido estupro y el posible abuso hacia una menor de edad, pues bien quitado de la pena presumió que tuvo una “relación” con una adolescente de 16 años cuando él ya era un señor de 20.

Tan difícil es para un hombre madurar y respetar a las mujeres? Tratarlas con respeto y jamás comportarse como el misógino de AM o el pervertido de #SianChiong ?

Gracias @ArathdelaTorre por dar un gran ejemplo, esto es como ver a un padre y su hija#LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6GkGFnjdMP — Dan MS (@DanMSTV) August 27, 2024

"Fue como algo que yo no me sentía preparado, pero era una persona que me hacía muy feliz, obviamente yo venía de una ruptura de corazón donde no quería pasar por eso y esa persona llega a mi vida, portarse muy lindo, a darme mucho amor, tratarme muy bien, yo me empiezo a sentirme protegido y empiezo con esa relación. El problema llegó cuando mencionó, éramos niños, yo tenía 20 y ella tenía 16... sí, hace mucho, hace 10 años", confesó.

Ahora, los fans de “La casa de los famosos México 2” despotricaron en contra del nepo baby más detestado de Cuba por el acto repugnante que cometió frente a las cámaras y pensando que nadie se iba a dar cuenta.

Este es el contenido qué merecemos y no mamadas de gente echándose pedos



Amo al team Sindicato, team funados 🤣🔥#LCDLFMX2 #LCDLFMX#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/rFl7alSFt4 — cecy 🐺🧟‍♂️ (@cecibourne) August 24, 2024

En el video se ve a Sian Chiong en la mesa cuando de repente le escupe a un plato de comida, el cual iban a consumir los miembros del equipo Mar. El cubano hizo ruidos repugnantes con la boca para asegurarse de que sus compañeros se dieran cuenta de su “gracia”.

Como era obvio, los fans de “La casa de los famosos México 2” criticaron al cubano dejándole mensajes como: “esta semana tiene que salir sí o sí, este hdsp”, “Qué asco me da, por favor, sáquenlo”, “Por favor, sáquenlo, por favor”, “Eso si es causa de que lo saquen” y “ser nepo baby no le quita lo vulgar y naco”.