¡Que siempre no! Desmienten a Gal Gadot y afirman que no habrá 'Wonder Woman 3'

Tal parece ser que a Gal Gadot tiene una información que aparentemente es errónea, pues se dio a conocer que “Wonder Woman 3”, película que recientemente confirmó, no es más que una ilusión de ella y los fans.

Y es que en una entrevista que Gal Gadot ofreció para CoomicBook, la actriz afirmó que James Gunn y Peter Safran estaban planeando la tercera parte de la saga con ella.

Gal Gadot como Wonder Woman Especial

"Es tan cercano y querido para mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter es que vamos a desarrollar una 'Wonder Woman 3' juntos", señaló la famosa.

"Me invitaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran y lo que me dijeron, y cito: 'Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar 'Wonder Woman 3' contigo. Te amamos como Wonder Woman, no tienes nada de qué preocuparte'. Así que el tiempo lo dirá", abundó la Mujer Maravilla.

Pese a todo lo pronunciado por Gal Gadot, el portal especializado entrevistó a unas fuentes que afirman que Safran y Gunn no tienen la intención de hacer 'Wonder Woman 3', al menos en un futuro cercano.

Fotograma del trailer de "Wonder Woman 1984" Especial

Las fuentes señalaron al medio que la única producción relacionada con Wonder Woman en la que actualmente está trabajando DC Studios es “Paradise Lost”, una serie que saldrá en HBO Max y que servirá como precuela de la Mujer Maravilla.

La fuente remarca en que nunca se le prometió a Gal Gadot desarrollar 'Wonder Woman 3', y que tampoco hubo una decisión seria al respecto. Hasta el momento, la actriz no ha salido a dar sus comentarios de esta nueva versión.