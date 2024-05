Sofía Castro confiesa que le dio una terrible enfermedad a días de su boda ¿por? (VIDEO)

Sofía Castro se encuentra en muy serios problemas, pues la hija de la Gaviota confesó que le dio un cuadro de herpes a consecuencia del estrés que tiene por los preparativos de su boda con Pablo Bernot.

Al ser interceptada por la prensa de farándula en el aeropuerto, pues su disfraz muy obvio no sirvió para despistar, Sofía Castro Habló de su enfermedad, un cuadro de herpes el cual la tiene devastada y muy estresada.

“Lo tengo desde bebecita y sí cuando me estreso y se me bajan las defensas me da un episodio fuerte… y hace como un mes me dio, pro gracias a dios estoy bien, me lo tienen bastante controlado, porque el problema del herpes es que te afecta el sistema nervioso”, confesó.

Sofía Castro dijo que se ha podido controlar el herpes gracias a la ayuda de su famosa madre Angélica Rivera, la mismísima Gaviota y ex primera dama de la nación.

“Ha sido bien bonito vivir todo este proceso con ella porque como que nos ha unido muchísimo; digo qué feo, luego lloras porque estás pegada con tu mamá planeando tu boda, de repente te casas y ya bye; entonces, está ella muy contenta y disfrutando conmigo todo este proceso, ha sido una gran mamá de la novia, es la que más paciencia me ha tenido”, abundó la influencer.

Cabe recordar que el año pasado fue cuando Sofía Castro se comprometió en matrimonio con Pablo Bernot, noticia que dio a conocer a través de redes sociales, para sí monetizar su post:

"Eres lo que en mis sueños le pedí a la vida. SI Y UN MILLONES DE VECES SI. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN. Siempre tú", escribió la actriz en redes sociales, al anunciar su compromiso. Por su parte, Bernot escribió: “Ella dijo ‘Sí’”.

Pablo Bernot, de tiene 32 años, es hijo de los propietarios de Las Mañanitas, un prestigioso hotel, restaurante y spa que ha servido a personalidades como El Sha de Irán, el fallecido príncipe Felipe de Edimburgo, Carlos Slim, Bono, Muhammed Ali, Pelé, Juan Gabriel, Luis Miguel y Salma Hayek, en el estado de Morelos, México. Por lo cual es un nepo baby, al igual que su futura esposa.