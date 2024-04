Star Wars y los Diablos Rojos celebran el May The 4th con galáctica colaboración

El encuentro entre dos franquicias pertenecientes a diferentes ámbitos del deporte y el entretenimiento tiene varios antecedentes. Hemos visto desde equipos de fútbol con personajes de las series animadas, hasta lucha libre con superhéroes.

Conceptos que, pese a que en primera instancia obedecen a meros afanes comerciales, a la hora que se involucran a los creativos indicados, y las piezas y actividades resultantes se ponen a disposición de los fans, se convierten en objetos de colección y eventos únicos en su clase, adquiriendo un encanto especial, cierta magia que incluso puede resonar en los universos fantásticos y mitologías deportivas, como en este caso que ya empieza a generar un disturbio en la Fuerza.

Día de Star Wars Especial

Por que no debe ser casualidad que la union entre Star Wars y los Diablos Rojos del México, llegue precisamente cuando estos últimos recién completaron el mejor inicio de temporada en su historia y su lanzador Trevor Bauer se mantiene como uno de los mejores del planeta y sus alrededores rompiendo récords a diestra y siniestra. Sin duda el poder de los Sith está presente y se confirma con la colección de camisolas, playeras, gorras y hoodies, que fusiona la personalidad de dos de sus más populares representantes, Darth Vader y Darth Maul, con la pasión beisbolera que despierta el equipo escarlata, la cual se pondrá a disposición de los aficionados en las respectivas tiendas el 4 de Mayo, es decir el May The 4th be With You, fecha en que en todo el mundo se celebra a la saga cinematográfica más famosa de todas.

Por si fuera poco, ese mismo día la fiesta alcanzará con diversas actividades temáticas el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, esto durante el partido ante los Guerreros de Oaxaca que será transmitido en exclusiva por ESPN. Momento para que los bates entren en comunión con los sables de luz y el color rojo del infierno que emerge del “diamante de fuego” cada que aparecen los Diablos Rojos, dando rienda suelta a todo su potencial. Así pues, podemos empezar por decir que dentro muy poco tiempo…en una galaxia nada, pero nada lejana…alguien gritará playball!!!