Suegro de Eugenio Derbez enfrentaría denuncia por supuesto acoso a Elaine Haro

Eugenio Derbez nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, esto debido a que el papá de su esposa, Alessandra Rosaldo, estaría siendo acusado de acoso por una joven actriz y promesa del canto de quien era manager, y que, según se reveló esta semana, está emprendiendo acciones legales en contra del suegro del comediante mexicano.

Fue la revista TVNotas la que dio a conocer que Elaine Haro habría acudido a levantar una denuncia por acoso en contra de Jaime Sánchez Rosaldo, quien luego de que esto fuera difundido decidió brindar una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, periodista de espectáculos al que le aseguró que todo se trataba de una mentira.

Papá de Alessandra Rosaldo niega acoso hacia Elaine Haro

De acuerdo con lo planteado por el suegro de Eugenio Derbez, él no quería representar a la joven de 20 años de edad, pero su equipo de trabajo lo convenció asegurando que al tener muchos seguidores y poseer un talento inigualable se podrían concretar grandes proyectos con ella. Sin embargo lo que no consideraban era que el trato sería con la madre de la actriz y no con la famosa, quien aparentemente se atañe a todo lo que dice su progenitora.

No sé qué le sucedió, la verdad es que no sé qué le pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá, sobre todo a su mamá porque desgraciadamente la niña no tiene criterio, la que habla todo es la mamá. Jaime Sánchez Rosaldo

Además, el papá de la vocalista de “Sentidos Opuestos” aseguró que sólo vio a la joven dos veces, ya que concretar una cita con ella era muy complicado, añadiendo que en una ocasión trató de mandar a alguien de su equipo a hablar con ella, algo que la madre de Elaine Haro impidió so pretexto de estar en una comida familiar.

Ante esto, Jaime Sánchez Rosaldo le pidió a su trabajador que regresara de inmediato a la Ciudad de México, ya que un hombre llamado Miguel había ido a buscar a Elaine Haro hasta León, Guanajuato, donde al final del día no logró verla debido a las intervenciones de su madre, a quien el representante de famosos calificó como una mujer asfixiante y mentirosa.

Suegro de Eugenio Derbez emprenderá acciones legales en contra de Elaine Haro

Aunque todavía no se ha hecho pública la presunta denuncia de Elaine Haro en contra de Jaime Sánchez Rosaldo, el manager aseguró que él también tomará cartas en el asunto, por lo cual es posible que comience otra batalla legal que dará mucho de qué hablar en el mundo de la farándula

Al respecto, el suegro de Derbez aseguró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que la joven ya había tenido problemas con mucha gente e incluso con su anterior representante, por lo cual, él no se va a quedar callado, ya que considera que las personas deben de escarmentar de una u otra forma, sin importar la cantidad de seguidores que tenga o la influencia mediática que posea.