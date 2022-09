Sugey Ábrego revela que amigas le dejaron de hablar por su contenido erótico: "No me mantienen"

Sugey Ábrego quiere expandirse más allá de su plataforma propia de contenido erótico para incursionar en OnlyFans, y así llegarle a más público, aunque la gente cercana a ella la odie y le deje de hablar por ello.

En entrevista con los medios, Sugey Ábrego anunció su incursión en OnlyFans y confesó que muchas personas la han criticado por sus decisiones de carrera, e incluso gente que era cercana a ella le dejó de hablar por “inmoral”.

"Tengo amigas que incluso me retiraron el habla por dedicarme a esto y he recibido críticas de otras actrices, pero no mantienen", señaló la famosa, silenciando a esa gente envidiosa.

Sugey Ábrego afirmó que en OnlyFans sus suscriptores podrá “ver más piel” que la que enseña en su propia plataforma.

La famosa no reveló la fecha exacta de su debut en la plataforma dominada por Karely Ruiz, pero adelantó que ya está trabajando con su equipo para producir contenido millonario.