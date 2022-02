Super Bowl: Conoce a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y a los artistas del espectáculo de medio tiempo

El Super Bowl LVI está a nada de celebrarse y con ello los amantes del futbol americano podrán no sólo ver el duelo entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams, sino que también podrán disfrutar del esperado espectáculo de medio tiempo.

Este año, los talentos que engalanará en espectáculo de medio tiempo del Super Bowl son Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar y Mary J. Blige.

El Half Time Show del Super Bowl LVI será una tremenda locura:



Dr. Dre

Su nombre real es Andre Romelle Young, tiene 56 años y es considerado como una de las leyendas de rap estadounidense. Formó partes de grupos como NWA y World Class Wreckin’ Cru.

Años después lanzó su disco solista “The Chronic” y puso de moda al “gangsta rap” en todo el mundo. Ha ganado 6 premios Grammy, como el de Productor del Año, y algunas de sus canciones más importantes son “Still DRE”, “Fuck da Police” y “The Next Episode”.

Eminem

Su nombre real es Marshall Bruce Mathers III y es considerado como uno de los mejores raperos estadounidenses de todos los tiempos. En sus inicios, muchos lo criticaban por ser blanco, no obstante, demostró que era un maestro de la rima. Cuando conoció a Dr. Dre, el productor quedó tan impresionado que le ayudó a grabar su primer LP “The Slim Shady”.

A partir de entonces su carrera se fue a la cima, pues en 2003 ganó un Oscar por la banda sonora de “8 Mile”. Algunas de sus canciones más importantes son “Rap God”, “My Name Is”, “Cleaning Out My Closet” y “The Way I Am”.

Snoop Dogg

Su nombre real es Calvin Cordozar Broadus e inició su carrera musical en 1992 tras salir d la cárcel por posesión cocaína; fue entonces cuando Dr. Dre lo descubrió con quien colaboró en el disco “The Chronic” y con quien formó una gran amistad.

Su primer disco se llamó “Doggystyle” y a partir de su lanzamiento comenzó a grabar canciones legendarias como “Drop It like it’s Hot”, “Who I Am”, “Ain’t no Fun” y “Boom”. Es conocido por ser amante de México y tiene una colaboración con la Banda MS que se llama “Qué Maldición”.

Kendrick Lamar

Kendrick Lamar es el más joven de los que se van a presentar en el Super Bowl. Nació en Los Ángeles el 17 de junio de 1987 y pese a que creció rodeado de pandillas fue un joven aplicado y reservado en la escuela. Inició su carrera a los 16 años y en 2010 lanzó su primer disco: “Overly Dedicated”.

Algunas de sus canciones más populares son “Humble”, “Pride”, “DNA” y “Alright”. En 2018 ganó el Pulitzer, convirtiéndose en el primer artista que no proviene del jazz o la música clásica en obtenerlo.

Mary J. Blige

La cantante y actriz es conocida como la “Reina del Hip-Hop Soul”. Nació el 11 de enero de 1971, en el Bronx, Nueva York. Cuando tenía 17 años, su padrastro envió a Uptown Records una grabación de ella interpretando “Caught Up in the Rapture” de Anita Baker, lo cual hizo que se convirtiera en la primera mujer y la más joven en firmar con aquel sello discográfico.

Algunos de sus mayores éxitos son “You Remind Me” y “Real Love”. Ha colaborado con artistas como Elton John, U2 y George Michael. Entre sus proyectos fílmicos más recientes está “Mudbound” de Netflix.

