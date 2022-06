Survivor México 2022: Cathe López confiesa que sufrió intento de abuso; usuarios aseguran que fue Eleazar Gómez

Cathe López, integrante de Survivor México 2022, confesó en el programa que hace cinco años fue víctima de un intento de abuso por parte de un famoso.

La actriz buscó a su compañera de Survivor México 2022, Tefi Valenzuela, para desahogarse y revelarle que el sujeto al que se refiere fue expareja de Tefi.

“Estaba en una fiesta, no sé si decirte el nombre, pero supongo que te imaginas quién, y él estaba metiéndose unas sustancias, drogas. Me empecé a sentir mal porque me dolía mi cabeza y me subí a un cuarto y él cerró la puerta y me dijo que me quería cog… Entonces me agarró de los brazos y me azotó en la cama y yo le dije que no, y él dijo que sí, que nadie le decía que no”, contó Cathe López en el programa.

Asimismo, la actriz señaló que tenía mucho miedo porque no quería revelar lo sucedido por temor a que la juzgaran o pensaran que se quería colgar de la fama del sujeto.

“Tenía miedo que me juzgaran o que dijeran que me estaba colgando de la fama de alguien”, dijo Cathe López.

Tefi Valenzuela, integrante de los Halcones de Survivor México 2022, dijo que aunque ella superó lo que le pasó con su exnovio, “esta persona sigue suelta y es un peligro para cualquier mujer”.

Javier Ceriani destapó el vínculo entre Tefi Valenzuela y Cathe López, así que el periodista se unió a la conversación y entre él y la cantante animaron a la actriz a que denuncie aunque ya hayan pasado cinco años.

Usuarios aseguran que el supuesto agresor de Cathe López fue Eleazar Gómez

Luego de que Cathe López hablara con Tefi Valenzuela de Survivor México 2022 sobre el intento de abuso que sufrió, los usuarios de Internet comenzaron a sacar sus deducciones y aseguraron que el hombre al que se refiere Cathe es Eleazar Gómez.

"Todos sabemos que fue Eleazar Gómez el que abusó de Cathe y el que agredió a Tefi Valenzuela", "Que bueno que Cathe hablo, no importa cuanto tiempo pasó, le creemos y más viniendo de alguien como Eleazar Gómez", "Bombazo en Survivor, Cathe López afirma que Eleazar Gómez intentó violarla", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.

Usuarios dicen que el agresor de Cathe de Survivor México 2022 fue Eleazar Gómez Foto: Especial

Eleazar Gómez fue novio de Tefi Valenzuela y fue detenido en noviembre de 2020 por golpear a la cantante. Cinco meses después, el actor salió de la cárcel, tras admitir la agresión y ofrecerle una disculpa pública a Tefi.