Survivor México 2022: Fátima Pérez revela que lesión la "tumbó" emocionalmente

Fátima Pérez tuvo que abandonar Survivor México 2022 debido a que sufrió una fuerte lesión que le impidió seguir en la competencia.

Para la participante del programa, su salida no solamente le afectó físicamente, sino que fue un duro golpe emocional de frustración que la “tumbó”.

“La lesión fue muy fuerte, física y emocionalmente me afectó. Sí tuve un momento de frustración porque yo quería seguir luchando, me había costado trabajo llegar a la fecha que llegué porque la lucha emocional es mucho más fuerte que el hecho de no comer, de no dormir, de no tener donde hacer del baño”, dijo Fátima Pérez de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

Fue muy fuerte, pero llegando aquí Joss, mi esposo, (de Los Destrampados) me ayudó mucho emocionalmente, me dijo: ‘es solamente una caída en tu carrera, y tú decides si quedarte ahí o salir a delante’; si me tumbó Fátima Pérez de Survivor México 2022

La lesión que sufrió Fátima en Survivor México 2022 requiere de una intervención quirúrgica, la cual se espera que se realice a mediados del mes de agosto.

“Ya me checó un médico de la Ciudad de México y se tiene que realizar una cirugía porque hubo desgarre de meniscos, las cervicales las traigo inflamadas, pero ahorita ya estoy tomando un medicamento especial para la rodilla en lo que me operan”, explicó la influencer.

Nahomi fue la aliada clave de Fátima para sobrevivir en Survivor México 2022

Fátima contó que su experiencia en Survivor México 2022 fue más amena gracias a que Nahomi Mejía la cobijó en la tribu de los Halcones.

La influencer contó que ella y la maquillista se conocían desde antes de entrar al programa, por lo que reunirse dentro del reality show fue una gran ventaja para aguantar el juego.

“Ella (Nahomi) me acogió, me unió a su equipo, fue más fácil, porque era la nueva y todos me veían con que yo venía con vida, físicamente bien, anímicamente bien. Nahomi fue una parte importante en Survivor para mí”, explicó la participante del programa.

Fátima Pérez defendió a Nahomi, ya que en otros exparticipantes que han salido eliminados señalaron que la maquillista mantiene el control total de la tribu Halcones, sin embargo, para la influencer, ninguno de sus compañeros de equipo se acomide para cocinar o salir a cazar, aseguró que le dejan la responsabilidad a Nahomi.

“No es que ella quisiera tener el control, simplemente no había quien dijera: ‘hoy yo quiero hacer de comer, yo quiero ir a cazar’. No es tanto que ella quisiera tener el control es que si los demás no hacían nada, por lógica de alguien tenía que salir la iniciativa. Se quejaban pero ahí seguían”, explicó la joven participante de Survivor México 2022.

Asimismo, Fátima señaló que Nahomi fue la más afectada por su salida, ya que habían creado un lazo fuerte e incluso la maquillista le decía a la influencer que era su hermana pequeña.

Ahora que Fátima está fuera de Survivor México 2022 dijo que quiere enfocarse en su salud para poder recuperarse de la cirugía a la que será sometida. Además, que quiere realizar varios proyectos, entre ellos continuar con su canal de YouTube.