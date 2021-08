Survivor México: "Le di hasta el final con honor y sin miedo", Sargento sobre su participación 

Sargento Rap, uno de los sobrevivientes favoritos del público de Survivor México, contó que los últimos días que vivió en el reality show lo dejaron en shock, pues estuvo compitiendo con una fuerte lesión en la mano.

“Me dejó muy en shock porque parecía que ya tenía que llegar mi momento de alguna u otra manera, porque las ultimas competencias involucraban hacer maniobras con los dedos y yo tenía esguince y desgarre de los tendones del dedo meñique y anular de la mano derecha”, dijo Sargento Rap en entrevista con La Razón.

“Había jugado varias competencias con los dedos casi quebrados y eso me estuvo mermando bastante para las competencias, pero fui sacando todo a flote a como se pudo e incluso gané varios duelos de extinción… Llegó el momento y le di hasta el final con honor y listo, sin miedo”, señaló el cantante.

Asimismo, Sargento comentó que estaba sorprendido del gran apoyo que recibió de parte de la gente y considera que la conexión que creó con sus seguidores de Survivor México se debió a que durante el programa mostró su personalidad real.

Nunca hice nada para quedar bien con nadie o que la raza pensara que soy de una forma que no, siempre fui yo, fui actuando como el corazón me dictara, ya que te ponen en escenarios que normalmente no te encuentras