Talina Fernández: ¿Qué dice su testamento?

Talina Fernández murió sorpresivamente este miércoles a los 78 años, devastando a toda la farándula mexicana y a sus hijos, entre los que destaca el polémico Coco Levy, quien es además uno de sus herederos.

Es por ello que los fans se preguntan qué dice el testamento de la famosa, pues aunque tenía una lujosa casa en Las Lomas, Talina vivió sus últimos años con severos problemas económicos.

Talina Fernández. Foto: Especial

Incluso previo a su muerte la conductora contó que se vio obligada a vender muchas de sus pertenencias para poder subsistir, pues en 2019 la despidieron de Radio Centro y no tenía trabajo:

"Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas y a mí me tocaron. Ya las vendí, pues sin lana, y también vendí los abrigos y una casa que tenía en Tequesquitengo. Siempre digo ya nació quién me tire, pero no quién me deje en el suelo", dijo Talina Fernández a “Venga la Alegría”.

Además, en 2022, Talina Fernández señaló que la sacaron de Reporte Índigo: “Nos quitaron el programa que me permitía a mí y a mi hijo patricio estar en contacto con ustedes, pues ya Reporte índigo nos mandó a la porra. Poderoso caballero es el dinero y el patrocinador se rajó y ya no nos quisieron pagar”.

no te pierdas: Integrantes de La Casa de los famosos se despiden de Talina Fernández... cuando no deberían saber que murió

Esto dice el testamento de Talina Fernández

En entrevista con la prensa, su hijo Patricio Levy dio a conocer que hace una semana acompañó a Talina Fernández a realizar algunas modificaciones a su testamento.

"Le dije: ‘mami, a tu testamento le hacen falta cosas que debemos arreglar, hace falta mencionar ciertas cosas’, y fuimos la semana pasada", narró.

Talina Fernández con su hija Mariana Levy.. Especial

Cuando se le cuestionó qué le cambió a su testamento, dijo tajante: "No voy a comentar en público… todo quedó perfecto, justo como ella quería".

"Estaba quedó feliz de poder dejar las cosas claras y equitativas para todos; ninguno de nosotros nos vamos a pelear por nada, todos en la familia estamos muy unidos y nos queremos mucho, no va a haber rebatinga de nada", añadió.

Aunque no dijo específicamente qué les heredará Talina Fernández, Patricio si remarcó que "es en partes iguales, todo se divide entre los hijos de Mariana, Coco y yo".