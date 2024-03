Thalía y Ángela Aguilar son criticadas por 'Troca', su canción juntas: 'sangran los oídos'

Tal parece ser que los fans de la música mexicana están lejos de perdonar a Ángela Aguilar por afirmar que era argentina, pues criticaron sin escrúpulos la canción que la hija de Pepe Aguilar acaba de lanzar con la mismísima Thalía, una de las divas más grandes del pop mexicano.

Desde hace unos días, Thalía y Ángela Aguilar anunciaron que iba a estrenar su canción “Troca”, la cual hace referencia a las camionetas donde se pasean los buchones y amantes del regional mexicano.

A través de redes sociales, Thalía, amada por “María la del barrio” anunció que su nueva canción se estrenará justamente este viernes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La noticia fue bien recibida por algunas personas, pero otras más criticaron a la cantante y actriz por haber aceptado trabajar junto con Ángela Aguilar, quien, a diferencia de ella, es estadounidense con raíces argentinas y no mexicana.

“Hasta dónde llegaste, Thalía, con esta niña que a nadie le cae bien”, “Hermana, deberías mejor revivir el pop icónico”, “Urge cambiar tu equipo de trabajo”, “Otro fracaso”, “Que fea canción”, “¿Thalía sabrá que a la argentina Aguilar ya nadie la quiere escuchar?”, “Otra canción terrible, no sé por qué no hace pop otra vez” y “Pensé que ya no podía hacerlo peor y para acabarlo con la argentina”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, el sentir de la gente no cambió al escuchar la canción completa ya en su lanzamiento, pues en los comentarios del video en YouTube, los fans despotricaron en contra de la colaboración y juzgaron a Thalía por “caer bajo” y “manchar” su carrera.

“Muy mal. Que lastima. La verdad. En decadencia. Tan fan que soy de Thalía y saca pura cosa tan mala”, "Me sangran los oídos!!!" “Llevo 30 años siguiendo a Thalía y la amo pero soy objetivo, estás canciones no dicen nada , no explotan , duran 2 minutos , no mi reina por aquí no es”, “Soy fanático de Thalía de años , pero no por eso me va a gustar todo lo que haga , que horrible canción !!! Aparte animada ósea cuando te da flojera hacer un vídeo y lo hace así !!!! Quien la asesora?”, “no hubo esfuerzo ni en el tema (se repetía casi lo mismo) y peor aún en el video” y “Thalía por favor vuelve al pop y a las baladas, esta música no le gusta a nadie”, le dijeron

Así suena "Troca", la canción de Thalía y Ángela Aguilar