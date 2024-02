Thalía revela que tiene una enfermedad muy rara: 'estoy traumada'

Thalía dejó claro en “María la del barrio” que los ricos también lloran, y ahora a ella es a quien le está tocando sufrir, pues la pobrecita cantante reveló que le diagnosticaron una muy rara enfermedad que merma su calidad de vida.

Fue a través de su TikTok que Thalía dio a conocer su estado de salud, aparentemente intentando dar lástima pues la millonaria le pidió apoyo a sus fans.

En el video, Thalía confesó que le diagnosticaron una rara enfermedad llamada disgueusia, por lo que le pidió a sus fans que si alguno la padece le cuente cómo se las arregla para vivir con tan tremendo mal.

"¿Quién aquí tiene 'disgue'? Dime si tienes disgeusia, quiero entender más", solicitó la famosa a sus fans, que suman millones.

La cantante contó que desde finales del año 2023 empezó a percibir un sabor muy salado en su boca, como si estuviera chupando un fierro, que únicamente se le quitaba al tomar agua con limón o poniendo vinagre a sus alimentos.

"Esto me empezó a finales del año pasado, no les había dicho nada porque pensé que se iba a terminar, pero no sigue igual dicen que pueden ser meses o tal vez años… no, así yo no juego", dijo.

Tras ello dijo que su enfermedad hace que justamente todo le sepa salado o a metal, pues es una alteración del sentido del gusto.

“Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago?”, dijo la pobrecita.

"Es raro porque el olfato está perfecto, puedo oler todo; cuando como, todo me sabe, pero después que dejo de comer tengo este sabor constante en la boca 24/7", añadió.