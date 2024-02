Aranza Carreiro y Ximena Duggan terminaron su romance: 'es bastante tóxica'

El mundo y México están devastados y tristes por una noticia que se acaba de dar a conocer en los medios de farándula, y es que se informó que Aranza Carreiro y Ximena Duggan terminaron su noviazgo, el cual tenía absolutamente a todos los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos con el pendiente.

Cabe recordar que fue en septiembre de 2023 cuando Aranza Carreiro y Ximena Duggan, ambas exparticipantes de “Survivor Mexico”, el reality de TV Azteca, anunciaron que eran novias; lo cual generó escándalo, pues se dijo que cuando se conocieron y enamoraron Duggan tenía pareja.

Por si fuera poco, la muy cínica le dijo a TV Notas que había dejado a su ex para comenzar a andar con Aranza Carreiro, gusto que al parecer nada más le duró un rato, por lo que, como dirán los boomers, se quedó como “el perro de las dos tortas”.

Ahora, Aranza Carreiro emitió un comunicado en sus redes sociales en el que anunció que terminó con Ximena Duggan, como si se tratara de una noticia de relevancia nacional.

“Bien dicen que la vida es un tren y fue hermoso compartir contigo varias estaciones, por ahora nuestros caminos tomarán vías distintas pero agradezco mucho todo lo que vivimos. Que tu vida esté llena de mucha luz y cosas bien chidas. Solo me queda decirte gracias”, dijo.

No obstante, tal parece ser que todo terminó muy mal, porque Ximena Duggan sacó lo tóxica y borró todas sus fotos con ella y le mandó indirectas bien ardidas a su ahora ex, respecto a su “nueva” vida sin ella.

Como era de esperarse, los fans reaccionaron a la noticia y señalaron que seguramente todo fue culpa de Ximena Duggan, a quien calificaron de tóxica e inmadura.

“Yo creo que Duggan es bastante intensa y tóxica y por eso no dura con nadie. Ya solo le falta volver con la ex por enésima vez”, “expliquen ahora la ruptura, no nos pueden dejar así”, “Aranza, eres una buena chica, la otra se ve que no sabe lo que quiere, hasta quitó las fotos contigo”, “¿ya les llegó el karma?”, “hablen mucho, ojalá y puedan solucionarlo”, comentaron.